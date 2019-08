Bei der Digitalisierung weit voraus

16.08.2019

Masterstudierende der HfWU waren auf Chinareise

Seit über zehn Jahren besuchen MBA-Studierende der Programme Management and Finance, Real Estate und Production verschiedene Ziele in China. Für den Leiter der MBA-Programme, Professor Dr. Kurt M. Maier ein bekanntes Terrain, sollte man meinen. Doch in diesem Jahr war alles etwas anders.

NÜRTINGEN (hfwu). Schon bei der Einreise schwappte der Gruppe eine gehörige Portion Digitalisierung entgegen: Ein Computer registriert die Abdrücke aller zehn Finger, Webcams und Kameras beobachten und zeichnen alle Bewegungen und Gesichtsausdrücke auf. Ein traditionell ausgefülltes analoges Einreiseformular in Verbindung mit einem gültigen Reisepass einschließlich eines Visums rundeten den durchaus freundlichen Prozess der Einreise ab, so die Hochschule in einer Pressemitteilung.