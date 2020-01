„Befürworte Fotovoltaik-Pflicht“

Landesumweltminister referiert an der Nürtinger HfWU über Klimaschutz – Der Minister im Interview

Minister Franz Untersteller Foto: Busch

NÜRTINGEN (hfwu). Das Studium generale an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) steht in diesem Semester unter dem Titel „Leben in Zeiten des Klimawandels“. In der kommenden Woche ist der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller als Referent zu Gast. Vorab beantwortete der Minister Fragen zum Klimaschutz.

Herr Untersteller, im Zusammenhang mit Klimaschutz und Energiewende wird oft argumentiert, global gesehen ist die Bedeutung einer Reduzierung von Energieverbrauch oder klimaschädlichen Emissionen in Deutschland oder gar im Bundesland Baden-Württemberg unerheblich. Was halten Sie dem entgegen?