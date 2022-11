Schwerpunkte

Befürchtungen im Nürtinger Gemeinderat zu Verzögerungen beim Bau der Bahnstadt

29.11.2022, Von Uwe Gottwald

Erschließungsfragen haben laut der Stadtverwaltung Zeit gekostet. Im Nürtinger Gemeinderat gab es Bedenken, den Zeitplan mit Blick auf die Internationale Bauausstellung einhalten zu können.

Eine Erschließung der künftigen Östlichen Bahnstadt ab der Abbiegung der Plochinger Straße (Bild) wurde als Alternative erwogen, nun wird jedoch mit einer Trasse entlang der Bahn im Bereich der heutigen Parkplätze weitergeplant. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Geht es voran mit der Entwicklung der Östlichen Bahnstadt in Nürtingen als eines der Vorzeigeprojekte der Internationalen Bauausstellung im Jahr 2027 in der Region Stuttgart? So manchen beschlichen Zweifel in der letzten Sitzung des Nürtinger Gemeinderats. Auch Oberbürgermeister Johannes Fridrich bekannte: „Wir sind erheblich unter Druck, Entscheidungen treffen, vorangehen und umsetzen ist das Gebot der Stunde.“ Er räumte ein: „Ich hätte auch gedacht, dass schneller mit dem Bauen begonnen werden kann.“