Baustellen in Nürtingen: Sperrungen und Umleitungen ab Montag

15.08.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Ab der kommenden Woche müssen sich die Nürtinger auf gleich mehrere Baustellen einstellen - Dürerplatz wird gesperrt

Am Montag starten in Nürtingen mehrere Baustellen, die sich zum Teil lange Zeit hinziehen werden. Unter anderem wird nun die Steinachbrücke bis zum Ende des Jahres gesperrt. Auch in Zizishausen muss man sich auf Umwege einstellen. Die Europastraße wird zur Einbahnstraße.

Die Oberensinger Straße wird fast zwei Wochen dicht gemacht. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN (pm) Sie wurde im Jahre 1889 errichtet und zählt damit zu den ältesten Brücken im gesamten Stadtgebiet: die denkmalgeschützte Steinachbrücke beim Stadtmuseum. Im Oktober 2016 begannen die Sanierungsarbeiten an der Brücke, die ursprünglich auf ein halbes Jahr angelegt waren. Eine unsachgemäße Beschichtung führte dann allerdings zu Verzögerungen und einem Streitfall, der erst im Frühjahr dieses Jahres mit einem Vergleich abgeschlossen werden konnte. Nun können die Arbeiten wieder aufgenommen werden: Ab Montag, 17. August, wird dazu die Brücke bis voraussichtlich Ende des Jahres komplett gesperrt.