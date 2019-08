Achter Bauabschnitt der Sanierung der B313 hat Auswirkungen auf Buslinien und Tempolimit

Achter Bauabschnitt auf B 313 wird vorbereitet – Schutzplanken werden an zwei Tagen entfernt. Mehr Infos zur Sanierung finden Sie in unserem Übersichtsartikel und auf unserer Interaktiven Karte zur Sanierung der B313 in Nürtingen.

Foto: Holzwarth

(pm) Mit Beginn des Samstagnachmittags, 10. August wird die Baustelle auf der B 313 für den achten Bauabschnitt vorbereitet und über das Wochenende hinweg entsprechend auf die Neckarseite verlegt.

Von Montag, 12. August bis voraussichtlich Mittwoch, 21. August wird die Fahrbahn der B 313 zwischen dem Alten Friedhof und der Tankstelle an der Abzweigung nach Oberensingen saniert. Während dieser Bauphase ist kein Ein- und Ausfahren auf das Gelände der Bodelschwinghschule und der Tankstelle Kräutle möglich. Aus Fahrtrichtung Neckarhausen ist keine Zufahrt der Stuttgarter Straße nach Oberensingen möglich. Dieser Verkehr wird über die Wendlinger Straße und den Denkendorfer Weg umgeleitet.