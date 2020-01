Baumschnittkurs erfreute sich guten Besuchs

Über 40 Teilnehmer trafen sich kürzlich auf Einladung des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine Nürtingen auf einer Wiese in Oberensingen, um die Pflege von Obstbäumen im besten Alter kennenzulernen. Referent Uwe Eisinger, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Oberensingen und Fachwart für Obst und Garten im Kreisverband, erläuterte hierzu anschaulich die erforderlichen Schnittmaßnahmen. Obwohl die Bäume noch nicht sehr alt waren, hatten sie doch durch mehrjährig fehlende Korrekturen und Auslichtungen einiges Astwerk zu viel in der Krone, das Uwe Eisinger behutsam korrigierte. Damit der Baum nach diesem Schnitt nicht zu stark austreibt, ist es erforderlich, dass nicht gleich alle alten und abgetragenen Äste rausgeschnitten werden. Die erforderlichen Schnitte sollten vielmehr auf mehrere Jahre verteilt werden. Uwe Eisinger besprach zunächst mit den Teilnehmern die erforderlichen und angedachten Schnitte, bevor er sich ans Werk machte. Auch Fragen zu den vorher angesprochenen Schnitten, zum Kronenaufbau und vieles andere mehr wurden von Eisinger genau erläutert und verständlich erklärt. Über zwei Stunden wurden die Maßnahmen an drei ganz unterschiedlichen Obstbäumen demonstriert, sodass man einen guten Überblick über die möglichen Schnittmaßnahmen bekam. pm