Schwerpunkte

Baumfällungen im Stadtgebiet

14.11.2020 05:30

Im Laufe der kommenden beiden Wochen müssen im Nürtinger Stadtgebiet einige Bäume aufgrund von Bruchgefahr gefällt werden. So sind zwei Kastanien in der Grünanlage bei der Stadtbrücke von einem Pilz betroffen, der ihre Standsicherheit gefährdet. Auf dem Alten Friedhof müssen einige Eschen entfernt werden, da sie vom Eschentriebsterben befallen sind. Zwei abgestorbene Birken müssen dort ebenfalls beseitigt werden. Drei Pappeln entlang des Neckarufers auf Höhe der Sportanlage Wörth sind nicht mehr standsicher und müssen auch gefällt werden. In der Walter-Rauch-Straße sorgte das Wurzelwerk einiger Platanen für starke Aufwerfungen des Gehwegs (Bild), sodass die Unfallgefahr dort erhöht war. Um dies zu beseitigen, ist ein Eingriff in das Wurzelwerk nötig. Da in dem Bereich allerdings auch Starkstromleitungen verlegt werden, fällt der Eingriff in den Wurzelbereich so umfangreich aus, dass drei Bäume umsturzgefährdet sind und daher ebenfalls entfernt werden. Für die gefällten Bäume sollen am gleichen Standort im Laufe des Jahres Neupflanzungen vorgenommen werden. nt