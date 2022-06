Schwerpunkte

Baugrund für Erweiterung des Nürtinger Amtsgerichts ist vorbereitet

09.06.2022 17:02, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Das Amtsgericht Nürtingen wird erweitert. Dafür werden die bisherigen Parkplätze mit zwei Geschossen, auf Stelzen stehend, überbaut und der bestehende Anbau an das Gerichtsgebäude, der als Hausmeisterwohnung genutzt wurde, abgerissen. In einem Quertrakt, der das Bestandsgebäude und den Erweiterungsbau verbindet, entstehen vier neue Sitzungssäle und weitere Anhörungszimmer. Das Finanzministerium des Landes stellt für die Erweiterung und den Umbau im Inneren Mittel in Höhe von 9,1 Millionen Euro bereit.

In den letzten Wochen wurde der Baugrund für die Erweiterung des Nürtinger Amtsgerichts vorbereitet, der Baukran ist gestellt. Foto: Holzwarth

Die Erweiterung wird zum einen notwendig, weil sich die Anzahl der Zivilprozesse in den letzten Jahren stetig erhöht hat. Zum anderen muss aber auch Platz für Abteilungen geschaffen werden, die bislang noch ausgelagert sind. So sind die Nachlass- und Betreuungsabteilung und die Zwangsvollstreckungsabteilung in der Alleenstraße im Salemer Hof untergebracht.

Mit allen Abteilungen unter einem Dach können Synergien bei Arbeitsabläufen erzielt werden. Außerdem endet der Mietvertrag für die rund 840 Quadratmeter im Salemer Hof, der im Besitz der Stadt ist, im Dezember kommenden Jahres. Die Stadt stellt Überlegungen für eine andere Nutzung an. ug