Baubeginn in der Rumpp-Straße hat sich verzögert

25.08.2021 05:30

Im Nürtinger Wohngebiet Säer ist seit gestern die Karl-Friedrich-Rumpp-Straße gesperrt. Foto: Einsele

Die Bauarbeiten in der Karl-Friedrich-Rumpp-Straße, von der Nürtinger Stadtverwaltung schon vor etwas mehr als einer Woche angekündigt, haben sich verzögert. Die Planung ist offensichtlich etwas durcheinandergeraten. Erst gestern sind die Bauarbeiter angerückt und haben zunächst die Absperrung aufgebaut und dann mit den Sanierungsarbeiten begonnen. Die Karl-Friedrich-Rumpp-Straße ist auf Höhe des Gebäudes Nummer 2 bis zur Einmündung Säerstraße für circa eine Woche voll gesperrt. Der Grund sind Sanierungsarbeiten am Gehweg und an der Entwässerung. Die Schäden sind unter anderem bei einem der Starkregen vor einigen Wochen entstanden. Fußgänger im betroffenen Straßenabschnitt können laut Stadtverwaltung das Baufeld über eine Behelfsbrücke queren. ali