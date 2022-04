Schwerpunkte

Bauarbeiten schreiten voran: Das Hölderlinhaus in Nürtingen hat ein neues Dach

27.04.2022, Von Anneliese Lieb

Aus Kostengründen wurde die geplante Kupferverkleidung durch beschichtetes Aluminium ersetzt. Die Projektleitung ist zuversichtlich, das Bauprojekt innerhalb des beschlossenen Kostenrahmens von 9,8 Millionen Euro abzuschließen.

Der Baufortschritt am Hölderlinhaus wird sichtbar. Bei der Dachform wurden die Pläne des Architekten umgesetzt. Bei der Verkleidung wurde anstelle von Kupfer aus Kostengründen beschichtetes Alu verwendet. Foto: Einsele

NÜRTINGEN. Das Hölderlinhaus hat ein neues Dach. In den zurückliegenden Wochen wurde die Alu-Verkleidung aufgebracht. „Die Verkleidung des Blechdachs erfolgte zwischen Dezember und April in unterschiedlichen Abschnitten“, so Steffen Schultheiß, Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft Nürtingen. In ersten Entwurf hatte Architekt Dr. Jörg Aldinger eine Verkleidung aus Kupfer vorgesehen. Darauf wurde dann aus Kostengründen verzichtet. Die Verkleidung besteht jetzt aus beschichtetem Aluminium.