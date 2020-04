Bauarbeiten am Schillerplatz im Zeitplan

15.04.2020, Von Uwe Gottwald

Zweiter Bauabschnitt zur Sanierung der Nürtinger Fußgängerzone umfasst auch die Neugestaltung des Ochsenbrunnens

Während in vielen Branchen wegen der Auswirkungen der Corona-Krise die Produktion eingeschränkt wurde, ist man im Baugewerbe teils gut beschäftigt. Dafür sorgen auch bereits begonnene Vorhaben, die durch die öffentliche Hand finanziert sind. So schreiten auch die Arbeiten zur Sanierung und Neugestaltung des Schillerplatzes in der Nürtinger Innenstadt gut voran.