Barrierefreie Bushaltestellen

04.09.2019, — E-Mail verschicken

Stadt gestaltet Wartehäuschen neu

Das neue Buswartehäuschen in der Hermann-Löns-Straße nt

NÜRTINGEN (nt). In Nürtingen sind einige Buswartehäuschen in die Jahre gekommen und zum Teil sanierungsbedürftig. Das Tiefbauamt hat vor diesem Hintergrund alle 116 Haltestellen in der Kernstadt und den Ortsteilen unter die Lupe genommen und ein Sanierungsprogramm erstellt. In den kommenden Jahren sollen so nicht nur die Häuschen verschönert, sondern auch Verbesserungen in Sachen Barrierefreiheit umgesetzt werden.