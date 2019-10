Baptistengemeinde im Rieth begrüßt neuen Pastor

Pastor Peter Stenger feierlich eingesetzt

Ende Juli verabschiedete die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (EFG) im Rieth Johannes Hilliges als langjährigen Pastor. Nach einer kurzen Vakanz wurde am vergangenen Sonntag Peter Stenger als Nachfolger eingesetzt. Jonathan Walzer, Pastor und Landesreferent des Gemeindejugendwerkes in Bayern, predigte und begleitete die Einsetzung.

Jonathan Walzer, Meike Stenger, Peter Stenger, Joachim Pollak, Birgit Maier (von links) Foto: Durner

NÜRTINGEN (pm). 250 Gäste feierten den Einführungsgottesdienst. Gemeindeleiter Joachim Pollak erinnerte an die Stationen auf dem Weg zur Berufung. In zwei Gemeindeforen sprachen die Gemeindeglieder über die zukünftigen Ziele der Gemeindearbeit. Danach wurde ein Anforderungsprofil erstellt. Pollak äußerte große Dankbarkeit über die gelungene Berufung. Der neue Pastor Peter Stenger stammt aus Aschaffenburg und arbeitete zunächst als Bankkaufmann. Er erlebte eine Berufung zum hauptamtlichen Dienst und studierte vier Jahre am Theologischen Seminar in Hamburg. Danach wirkte er als Pastor in Paderborn, Ingelheim und zuletzt in der EFG Kempten im Allgäu.