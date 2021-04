Schwerpunkte

Bandenkrieg in Nürtingen: Weiterer Verdächtiger nach Messerangriff vor Gericht

14.04.2021 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Bandenkrieg in Nürtingen: Zweiter Prozess wegen Überfalls in der Innenstadt angelaufen

Bereits im Dezember wurden vier Männer wegen eines Messerangriffs in der Nürtinger Innenstadt zu Haftstrafen verurteilt. Die Polizei konnte einen weiteren Tatverdächtigen ermitteln. Der Mann muss sich seit dem gestrigen Dienstag vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. DNA-Spuren auf seiner Jogginghose hatten den 19-Jährigen verraten.

NÜRTINGEN/STUTTGART. Der Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft an dem Angriff auf einen 19- und einen 22-Jährigen am 8. Februar 2020 beteiligt gewesen sein. Damals hatte eine Gruppe von 15 bis 20 Leuten die beiden Opfer am späten Samstagabend mit Messern und Schlagstöcken angegriffen.

Elf Stich- und Schnittwunden hatte das 19-jährige Opfer davongetragen und musste noch in der Nacht notoperiert werden. Sein älterer Begleiter musste ebenfalls in die Klinik, kam aber mit leichten Verletzungen davon.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich um eine Auseinandersetzung im Bandenmilieu handelt. Demnach sollen die beteiligten Personen zwei verfeindeten Gruppen angehören: dem Team Red aus Esslingen – einer Nachfolgeorganisation der verbotenen Straßengang Red Legion – und den Stuttgarter Kurden. Beide Banden sind vor allem kurdisch geprägt und beanspruchen das Nürtinger Stadtgebiet für sich.

Zwei weitere Verletzte in Plochingen