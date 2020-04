Balkonkonzerte im Kroatenhof sehr beliebt

Klar blauer Himmel, Sonne, Frühlingsstimmung. Menschen auf ihren Balkonen, Terrassen oder an offenen Fenstern. Sie lauschen, manche singen oder summen. Im Kroatenhof, der Seniorenwohnanlage in der Metzinger Straße, singen Bewohnerinnen seit Anfang April für ihre Mitbewohnerinnen und -bewohner. Erika Mathe und Antonia Makutz-Weber haben sich über die Musik und ihre gemeinsamen steirischen Wurzeln gefunden. Sie entschlossen sich spontan, der Aufforderung an alle Deutschen, gemeinsam „Freude schöner Götterfunken“ und „Von guten Mächten“ zu singen, zu folgen. Seit fast drei Wochen sollen die Seniorinnen und Senioren die Wohnanlage nur so wenig wie möglich verlassen. Besuche sind auf das Notwendigste reduziert und alle Veranstaltungen sind abgesagt. Viele fühlen sich einsam. Gerade in dieser Situation tut alles gut, was Ablenkung, Gemeinschaft, Trost und einfach Freude bringt beispielsweise Lieder. Hierbei erfahren die beiden Sängerinnen musikalische Unterstützung von der 94-jährigen Waltraud Faith am Klavier. Gesungen wird in den drei Innenhöfen des Kroatenhofs, jeweils 20 Minuten lang. Beim ersten Termin wurden außer den zwei Klassikern Volkslieder gesungen. Danach folgten am Gründonnerstag dazu passende Lieder. Zuletzt erfreute die Zuhörer ein bunter Strauß bekannter Melodien. pm