Schwerpunkte

Bald frischer Wind im Laurentius-Gemeindehaus

21.05.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Die Stadt hat das denkmalgeschützte Gebäude für Kinderbetreuung umgebaut – Bis zu 44 Plätze sind entstanden

Fröhliches Kinderlachen wird ab 1. Juni in den Räumen im Laurentiusgemeindehaus zu hören sein. Die ersten acht Mädchen und Buben beziehen die umgebauten Kita-Räume. 44 Plätze stehen insgesamt zur Verfügung. Trotz knapper Kita-Plätze in Nürtingen können die Gruppen nicht von Anfang an voll belegt werden, weil es auch an Fachpersonal mangelt.

Einer der beiden neuen Gruppenräume im Laurentiushaus. Foto: nt

NÜRTINGEN (ali/pm). Kita-Plätze sind bei der Stadt Nürtingen schon seit einigen Jahren knapp. Eltern brauchen viel Geduld, wenn sie auf einen Betreuungsplatz warten. Im Kita-Jahr 2020/21 lag das Defizit in der Stadt Nürtingen bei 120 Plätzen. Umso erfreulicher, dass der Umbau des Laurentiusgemeindehauses zügig über die Bühne ging. 44 neue Plätze sind im denkmalgeschützten Gebäude entstanden. Einziger Wehrmutstropfen für Eltern: die Belegung der Gruppen zieht sich in die Länge. Die Stadt rechnet damit, dass die Plätze der beiden Gruppen bis zum Sommer kommenden Jahres komplett belegt sein werden. Und warum dauert die Belegung so lange? Auf Nachfrage teilte die Pressestelle der Stadt Nürtingen mit, dass zum einen das Personal erst nach und nach eingestellt werden könne und dann komme aus pädagogischer Seite hinzu, dass durch die Eingewöhnungszeiten der Kinder diese nur zeitversetzt aufgenommen werden könnten. Außerdem ist der Mangel an Erzieherinnen ein Problem, das alle Kommunen gleichermaßen belastet.