Bahnstadt Nürtingen: Der Stellplatzschlüssel bleibt weiter umstritten

24.11.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Erste Bestandsaufnahme hat gezeigt, dass der Parkierungsdruck im Bereich Säer/Kirchheimer Vorstadt sehr hoch ist. Ein Parkraum-Konzept soll in Auftrag gegeben werden. Ebenso eine Untersuchung über Varianten für bahnparallele Trasse.

NÜRTINGEN. In wenigen Wochen wird an der Plochinger Straße mit dem Abriss des Holzher-Gebäudes begonnen. Die Fläche ist Teil des neuen Nürtinger Stadtquartiers, das auch Projekt der Internationalen Bauausstellung (IBA) ist. Wie geht es dort weiter? Wie weit sind Gespräche mit der Bahn über den Erwerb von Flächen gediehen? Was wird aus dem Kreisdiakonieverband, der ja ein neues Domizil braucht, wenn das alte BayWa-Gebäude verschwindet? Einen Zwischenstand über diese und einige andere Fragen gaben in der letzten Sitzung des Gemeinderats Heidrun Eissele und Maximilian Weiß vom Stadtplanungsamt.