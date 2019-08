Bahnhofstraße wird halbseitig gesperrt

Stadt Nürtingen nützt die Ferienzeit, um schadhafte Kanäle auszubessern – Baustelle wird ab Samstag, 10. August, eingerichtet

Das Tiefbauamt der Stadt Nürtingen nützt die verkehrsärmere Zeit in den Sommerferien, um notwendige Tiefbauarbeiten durchzuführen. Weil in der Bahnhofstraße der Kanal saniert werden muss, wird die Straße ab Samstag ab der Europastraße in Richtung Steinengrabenstraße komplett gesperrt.

Ab morgen, Samstag, 10. August, ist die Bahnhofstraße in Nürtingen ab der Europastraße in Richtung Steinengrabenstraße gesperrt. Der Grund: Der schadhafte Kanal muss saniert werden. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Baukonjunktur boomt. Das gilt nicht nur für den Hochbau, sondern auch für Tief- und Straßenbauarbeiten. Das stellt man nicht nur in Nürtingen fest, sondern auch in vielen anderen Kommunen. Wer mit dem Auto unterwegs ist, der braucht in den Sommermonaten oft viel Geduld. Denn dann haben Straßen- und Tiefbauarbeiten Saison. Insbesondere in den Ferien, wenn viele Leute im Urlaub sind, macht es natürlich Sinn, notwendige Straßenbauarbeiten durchzuführen.