Corona-Artikel

Baden-Württemberg schließt alle Schulen und Kitas bis nach den Osterferien

13.03.2020 14:15

Ab Dienstag bleiben die Klassenzimmer und die Kitas in Baden-Württemberg bis nach den Osterferien leer. Foto: Holwarth

Wie soeben bei der Pressekonferenz im Staatsministerium bekanntgegeben, werden ab kommenden Dienstag auch in Baden-Württemberg sämtliche Schulen und Kitas bis nach den Osterferien geschlossen (die Stadt Nürtingen hat bekanntgegeben, dass die Kindertageseinrichtungen in Nürtingen bereits ab Montag geschlossen bleiben). Nach Bayern, Berlin, Bremen, Niedersachsen, dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist Baden-Württemberg das achte Bundesland, das diese Maßnahme ergreift. Das Wichtigste und der Kern der Maßnahmen ist nach Aussage von Ministerpräsident Kretschmann die Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Für Eltern, die beide in besonders wichtigen Bereichen arbeiten, bei denen ein Fehlen auf der Arbeit nicht möglich ist (wie zum Beispiel alle Rettungskräfte, Pflegepersonal, medizinisches Personal und pharmazeutische Fachkräfte) werden Notgruppen für die Betreuung der Kinder eingerichtet. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass Großeltern und ältere Menschen nicht zur Kinderbetreuung herangezogen werden sollen, da sie zur Risikogruppe zählen.

Erster Todesfall im Landkreis Esslingen im Zusammenhang mit Coronavirus

Am heutigen Nachmittag wurde außerdem ein weiterer Toter bestätigt. In Kirchheim starb ein 80-jähriger Mann an den Folgen des Coronavirus. Der Mann war Rheumapatient und litt an weiteren Vorerkrankungen. Landrat Heinz Eininger zeigte sich betroffen über den ersten Todesfall im Kreis Esslingen und appellierte an alle Mitglieder der Bevölkerung, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen und alles dafür zu tun, die Risiken einer Infektion zu reduzieren.

Stadt Stuttgart schließt Bars, Clubs und Tanzlokale

Auch die Stadt Stuttgart ergreift weitreichende Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Auf der Website der Landeshauptstadt wird bekanntgegeben, dass mit sofortiger Wirkung Veranstaltungen in Kultur, Sport und Freizeit (auch unter 1000 Teilnehmern) untersagt sind. Auch der Betrieb von Clubs, Bars, Tanzlokalen, Museen, Kinos und Bädern ist verboten, außerdem bleiben städtische Bibliotheken, Stadtteilbüchereien, Volkshochschulen und das Planetarium geschlossen. Nicht betroffen ist der Betrieb von Speiselokalen.

pm/red