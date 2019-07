B313-Sanierung: Zum Wochenanfang ist Stuttgarter Straße wieder frei

Autofahrer und die Anwohner der bisherigen Umleitungsstrecke durch Oberensingen können ab kommender Woche ein wenig aufatmen: ab dem Wochenende wandert die Baustelle auf der B 313 weiter. Die Kreuzung zur Stuttgarter Straße wird wieder freigegeben. Mehr als die Hälfte der Sanierung der Ortsdurchfahrt B 313 durch Nürtingen ist geschafft. Trotz zwischenzeitlich großer Hitze liegt die Baumaßnahme des Regierungspräsidiums voll im Zeitplan. Mit Beginn des Samstagnachmittags, 20. Juli, wird die Baustelle für den siebten Bauabschnitt über das Wochenende hinweg neu eingerichtet und wandert ein Stück weit stadtauswärts. Von Montag, 22. Juli, bis voraussichtlich Samstag, 10. August, wird die Fahrbahn der B 313 auf Oberensinger Seite in Höhe zwischen der Kreuzung Wendlinger Straße und der Einmündung der Stuttgarter Straße saniert. Da der Verkehr bereits ab dem Knotenpunkt Bachhalde auf die Gegenfahrbahn gelenkt werden muss, kann von und nach Oberensingen nur über die Stuttgarter Straße zu- oder abgefahren werden. Die Zufahrt in das Gewerbegebiet Bachhalde von der B 313 stadtauswärts sowie die Ausfahrt aus der Bachhalde auf die B 313 in Fahrtrichtung Neckarhausen ist nicht möglich. Hier erfolgt eine großräumige Umleitung über die Hochwiesenstraße, die Oberboihinger Straße, Inselstraße und Oberensinger Straße. psa/nt/Foto: Holzwarth