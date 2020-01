Autobahnkreuz Wendlingen: Wie viel Stau erzeugt die Bahn-Baustelle?

04.01.2020 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Wie viel Stau erzeugt die Bahn-Baustelle künftig an Autobahn und Bundesstraße?

Ab dem zweiten Quartal dieses Jahres wird es ernst: Die Bauarbeiten am Wendlinger Kleeblatt für die ICE-Trasse gehen in die nächste Phase und der Verkehr wird für circa drei Jahre bei Unterensingen umgeleitet. Was auf der Baustelle passiert, ist beeindruckend.

Die Betriebsumfahrt Röhmsee bei Unterensingen: Hier soll ab dem zweiten Quartal des Jahres der Verkehr Plochingen–München wenden. Foto: Holzwarth

Projektingenieur Sebastian Endraß und Jan Dambach, stellvertretender Leiter Kommunikation der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH, gewährten der Nürtinger und Wendlinger Zeitung einen Blick hinter die Kulissen und gingen mit zwei Redakteurinnen über die Baustellen am Röhmsee und am Wendlinger Kleeblatt.