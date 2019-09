Autmutbrücke in Neckarhausen soll bis November fertig werden

Der Neubau der Autmutbrücke am alten Sportplatz in Neckarhausen schreitet voran. Aktuell werden die Bohrpfähle und die Stahlarmierung eingeschalt und mit Beton verfüllt. Danach werden die Fertigteilträger der neuen Fahrbahnplatte eingehoben. Mit den Abdichtungs-, Geländebau- und Asphaltarbeiten wird die Baumaßnahme abgeschlossen, so Andreas Lang vom städtischen Tiefbauamt. Die Arbeiten im Gewässer sollen bis Ende September beendet sein und mit Fertigstellung des Neubaus wird, entsprechende Witterung vorausgesetzt, bis spätestens Anfang November gerechnet, berichtet Ortsvorsteher Bernd Schwartz. Das Bild zeigt im Vordergrund die Stahlarmierung der Bohrpfähle und auf der gegenüberliegenden Seite der Autmut die teilweise bereits verschalten Bohrpfähle und die Armierung. pm