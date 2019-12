Autmutbrücke in Neckarhausen ist wieder befahrbar

Seit acht Jahren war bekannt, dass die Brücke erneuert werden musste – Am Donnerstag Feierstunde zur Freigabe

Noch wird die Brücke mit einem provisorischen Geländer gesichert, seit Montag kann sie wieder befahren werden. Foto: Holzwarth

NT-NECKARHAUSEN (bs). Seit 2011 hatten sich die Anwohner und die Mitglieder des Ortschaftsrates Neckarhausen zuerst für die Sanierung und dann für den Neubau der Autmutbrücke am Alten Sportplatz starkgemacht. Schon in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 29. November 2011 hat die Verwaltung darüber informiert, dass die vorhandene Brücke nicht mehr wirtschaftlich saniert werden kann und mit Zustandsnote 4,0 dringend erneuerungsbedürftig ist, so Ortsvorsteher Bernd Schwartz zur nunmehr achtjährigen Vorgeschichte der Brückenbaumaßnahme.