Schwerpunkte

Ausstellung Graffiti von New York bis nach Nürtingen im Stadtmuseum eröffnet

25.04.2022 05:30, Von Sarah Eckert — E-Mail verschicken

Rund 30 Interessierte kamen am Sonntag zur Eröffnung der Sonderausstellung „Graffiti – Von New York nach Nürtingen“ im Nürtinger Stadtmuseum. Die Ausstellung zeigt, dass Graffiti längst keine lästigen Wandschmierereien mehr sind.

Stadtmuseums-Leiterin Melina Wießler eröffnete die Ausstellung am Sonntag. Foto: Eckert

NÜRTINGEN. Bunt, verziert, verschnörkelt, klein oder groß. Man findet sie in Städten fast immer unter Brücken, auf S-Bahnen oder an Häuserwänden: Graffiti werden oftmals als lästig empfunden. Dennoch möchte das Stadtmuseum Nürtingen die Kunst aus der Dose hervorheben und hat am Wochenende zu Eröffnung der Sonderausstellung „Graffiti – Von New York nach Nürtingen“ eingeladen. Die Ausstellung zeigt verschiedene Werke junger Künstler und taucht ein in die Geschichte der Graffiti.