Aussegnungshalle in Raidwangen eingeweiht

18.12.2021 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Mit einem kleinen Festakt ohne Publikum wurde die neue Aussegnungshalle in Raidwangen eingeweiht. In dem Anbau können Trauerfeiern jetzt in einem geschlossenen Raum mit mehr Sitzplätzen stattfinden.

Weihten gemeinsam die Aussegnungshalle ein: (von links) Oberbürgermeister Johannes Fridrich, Ortsvorsteher Jonas Mauch, Rainer Franz, Volker Pfeiffer, Willi Mistele und Bauleiter Christoph Kaufmann. Foto: Sander

NT-RAIDWANGEN. Mit der neuen Aussegnungshalle geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. „Das war der erste Wunsch der Raidwänger Bürger, als ich angefangen habe“, so Nürtingens Oberbürgermeister Johannes Fridrich. Bislang seien Trauergäste „Wind und Wetter ausgesetzt“ gewesen.