Ausgewogenes Mittagessen für Schule und Kitas in Nürtingen

21.07.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Verpflegungskonzept für städtische Kitas und Schulen: Im Schuljahr 2019/2020 wurden in Grundschulen 27 000 Essen bestellt.

Die Stadt Nürtingen hat für die Schulverpflegung an Kitas und Grundschulen ein Konzept erarbeiten lassen.

NÜRTINGEN. Was schmeckt Kindern am besten und wie sieht gesunde Schulverpflegung aus? Für Kommunen ist die Schulverpflegung in städtischen Kitas und Schulen ein wachsendes Aufgabengebiet geworden. An den acht Grundschulen in Nürtingen wurden im Schuljahr 2019/2020 insgesamt 27 000 Essen bestellt. An der Theodor-Eisenlohr-Schule waren es 3000 Essen und an der Mörikeschule wurden in der Mensa täglich 80 bis 90 Essen ausgegeben beziehungsweise zusammen 14 000 Essen bestellt.