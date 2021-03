Schwerpunkte

Kommentar

Augen auf!

23.03.2021 05:30

Eine Meldung darüber, dass in Nürtingen womöglich der nächste Optiker in den Startlöchern steht, hätten viele Leser wahrscheinlich eher am 1. April erwartet. Offenbar handelt es sich aber nicht um einen Aprilscherz.

Trotz der vielen Brillenläden in der Stadt scheinen viele Leute noch immer nicht zu sehen, dass wir uns auf dem besten Wege befinden, Deutschlands Hauptstadt der Sehbehinderten zu werden. Das ist zwar ein Titel, macht die Innenstadt aber nicht wirklich attraktiver. Dabei wäre das doch dringend notwendig.