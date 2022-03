BEUREN. Die Gemeinde Beuren bereitet sich derzeit auf die Flüchtlingswelle aus der Ukraine vor. „Wir werden eine Flüchtlingsunterkunft frei machen für Flüchtende aus der Ukraine“, kündigte Bürgermeister Daniel Gluiber in der Gemeinderatssitzung am Montagabend an. Demnach werden die derzeitigen…

Mehr