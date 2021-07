Schwerpunkte

Innenstadtquartier am Nürtinger Tor: Auf Parkplätze will man nicht verzichten

15.07.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Mit der Sanierung des ehemaligen NC soll auch die östliche Kirchstraße an die Fußgängerzone angeschlossen werden.

Nicht nur das ehemalige NC soll 2023 in neuem Glanz erstrahlen, auch die östliche Kirchstraße soll mehr Aufenthaltsqualität erhalten. Auf die Parkplätze im unteren Teil der Straße wollen OB Fridrich und die Gemeinderäte nicht verzichten.

NÜRTINGEN. Im „Nürtinger Tor“, dem ehemaligen NC, wird kräftig gewerkelt. 2023 will der Investor, die Geiger-Gruppe, das Einkaufszentrum mit attraktiven Geschäften wiedereröffnen. Unter anderem kommt auch der Media-Markt nach Nürtingen zurück. Um die Aufenthaltsqualität für Besucher in der östlichen Kirchstraße aufzuwerten, ist es erforderlich, auch das Umfeld neu zu gestalten. Stadt und Gruppe ziehen hier an einem Strang. Die Oberstdorfer Unternehmensgruppe ist mit einer Machbarkeitsstudie bereits in Vorleistung gegangen. Am Dienstag ging es in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses um die Erweiterung des Sanierungsgebietes Schlossberg, das nun Richtung östliche Kirchstraße ausgedehnt wird. Damit profitiert man bei der Neugestaltung der Fläche zwischen Schillerplatz und Bahnhofstraße von Sanierungsmitteln des Landes. Der Belag des zweiten Bauabschnitts zur Umgestaltung der Fußgängerzone soll aufgegriffen werden. Ziel: ein durchgängiges und modernes Erscheinungsbild. Neben den Händlern und Dienstleistern im neuen „Nürtinger Tor“profitieren die bereits heute ansässigen Gewerbetreibenden sowie die derzeit im Bau befindliche Gastronomie. Für die Innenstadtbesucher entsteht so eine ansprechende und gut frequentierte Achse zwischen Bahnhof und Innenstadt.