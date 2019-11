Der Chor Cantale trat in der Linsenhöfer Sankt-Georgs-Kirche aufFRICKENHAUSEN-LINSENHOFEN (kor). „Oh happy day!“ war das Motto, unter dem der Chor Cantale am Sonntag zu zwei Konzerten – eins am Mittag, eins am Abend – in die evangelische St.-Georgs-Kirche eingeladen hatte. Geleitet wurden die mehr…

Mehr