Auf den Spuren des Nürtinger Originals Inge Herbst

18.06.2021 05:30, Von Sara Hiller — E-Mail verschicken

Die Frauengeschichtswerkstatt machte sich bei einem Stadtspaziergang auf die Spuren einer besonderen Persönlichkeit

Dynamische Gitarrenklänge bei strahlendem Sonnenschein, dazu sanftes Geplätscher des Marktbrunnens am Rathaus. Es ist das Lied „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ von Paul Gerhardt, das den Auftakt dieser Entdeckungsreise in vergangene, teils in Vergessenheit geratene Epochen der Nachkriegszeit und des Wirtschaftswunders bildet.

Die Frauengeschichtswerkstatt um Sandra Linsenmayer (vorne links) und Beate Reinhardt (vorne rechts) gedachte eines besonderen Mitglieds.

NÜRTINGEN. Ein Lied, das letztes Jahr auch zum Abschied einer Zeitzeugin jener Vergangenheit gespielt wurde: Inge Herbst war Nürtingerin mit Leib und Seele. Die Lebensbedingungen und Leistungen Nürtinger Frauen in Erinnerung zu rufen und zu bewahren – das sieht die Frauengeschichtswerkstatt der hiesigen Volkshochschule bereits seit 2001 als ihr zentrales Anliegen. Ehrenamtliche historisch Interessierte begeben sich seit jeher auf Spurensuche nach Zeitgenossinnen, sammeln authentische Informationen in Wort und Schrift. Ihre Recherchen bündelten sie in bereits mehreren Publikationen zu verschiedenen Themenbereichen. Das bald erscheinende Heft fokussiert nun Nürtinger Mädchen und Frauen in den 1950er- und 1960er-Jahren.