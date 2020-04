Auf dem Nürtinger Wochenmarkt werden die Abstände vergrößert

Frisches Gemüse, süße bunte Früchte und viele weitere regionale und saisonale Köstlichkeiten bilden das Frühlingsbouquet auf dem Nürtinger Wochenmarkt. Morgens um 7 Uhr ist die Welt noch in Ordnung – und später auch. Zweimal in der Woche, am Donnerstag von 7 bis 12 Uhr und am Samstag von 7 bis 13 Uhr, preisen Händler vor dem Rathaus ihre frische Ware an. Wegen Corona vergrößert sich der Markt ab morgigen Samstag, kündigt Clint Metzger, Pressesprecher der Stadt Nürtingen, an: „Am Samstag werden wir die Stände weiter auseinander platzieren, damit die Abstandsregel leichter befolgt werden kann.“ Wer am gestrigen Donnerstag auf dem Nürtinger Wochenmarkt unterwegs war, erlebte viele freundliche Gesten. Man geht sich mit einem Lächeln aus dem Weg, man macht und lässt sich Platz. Das gewohnte wuselige Marktbild verschwindet, und irgendwie scheint das Treiben zwischen den Verkaufsständen entschleunigt. Dies stellt auch Gartenbauer Stefan Kraushaar aus dem benachbarten Unterensingen fest: „Die Menschen haben viel mehr Zeit durch Corona. Aber sie kaufen vermehrt Lebensmittel ein und weniger Dinge für die Seele.“ In der Tat, der Einkaufsvorgang ist gemütlicher geworden und keiner hetzt von einem Stand zum anderen. Da gibt es zwischendurch ein „Schwätzle“, aber auch viel Lob für die regionalen Anbieter. Kraushaar, der seit 1965 am Nürtinger Wochenmarkt verkauft, empfiehlt: „Verwandeln Sie Ihr Zuhause mit Blumen in eine Wellness-Oase.“ Text/Foto: Krytzner