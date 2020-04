Auch Nürtinger Klinik nimmt Normalbetrieb wieder auf

30.04.2020 05:30, Von Uwe Gottwald

Schrittweise Rückkehr zum gesamten Behandlungsspektrum nach Abflauen der Anzahl an Covid-19-Schwersterkrankten

Mit dem drastischen Anstieg an Corona-Erkrankten stellten auch die Medius-Kliniken des Landkreises Esslingen um in einen Modus, in dem man sich auf die Bewältigung der Krise konzentrierte. Planbare Behandlungen und Operationen wurden verschoben, um Kapazitäten frei zu bekommen. Nun kehren die Kliniken schrittweise zurück zum Normalbetrieb.

In den letzten Wochen wurden verschiebbare Operationen zurückgestellt, nun soll es wieder in den Normalbetrieb gehen. Archivfoto: Holzwarth

Die landkreiseigenen Medius-Kliniken in Nürtingen, Kirchheim und Ruit sehen Licht am Horizont, auch wenn Norbert Nadler, Leiter des Klinikums Nürtingen-Kirchheim einschränkt: „Wir wollen die Schleusen nicht ganz öffnen.“ Was in den Kliniken in den vergangenen Wochen geleistet wurde, ging weit über das Übliche hinaus. Personal, Material und Gerätschaften musste für die Behandlung von Corona-Patienten konzentriert werden. Die Nürtinger Klinik wurde sogar kurzzeitig aus der Landesnotfallversorgung herausgenommen, weil alle Intensivplätze belegt waren und keine Notfallpatienten mit anderen Erkrankungen oder Verletzungen mehr aufgenommen werden konnten.