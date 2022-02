Schwerpunkte

Auch in Nürtingen unterstützen Katholiken die Initiative Out in Church

22.02.2022 05:30, Von Friederike Lies — E-Mail verschicken

Mit der Initiative „Out in Church“ treten queere Menschen aus der katholischen Kirche an die Öffentlichkeit und machen auf den diskriminierenden Umgang mit sexueller Orientierung und Identität aufmerksam. Auch in Nürtingen werden Veränderungen gefordert.

Die Nürtinger Gemeinde St. Johannes Evangelist zeigt sich offen. Foto: privat

NÜRTINGEN. Für eine Kirche ohne Angst – unter diesem Motto haben sich im Zuge der Initiative „Out in Church“ jüngst über hundert Menschen, die beruflich oder ehrenamtlich in der römisch-katholischen Kirche mitarbeiten, zu ihrem Queersein bekannt. „Wir identifizieren uns unter anderem als lesbisch, schwul, bi, trans*, inter, queer und non-binär“ kann man dem Manifest auf der Internetseite entnehmen. Dieser Schritt an die Öffentlichkeit zeigt, was manchen schon lange klar ist und andere nicht wahrhaben wollen: Dass Vielfalt in der Kirche schon lange da ist, auch in Bezug auf sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität.