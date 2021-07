Schwerpunkte

Auch die Gastronomie im Nürtinger Raum ringt mit den Folgen der Corona-Krise

09.07.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Nach neun Monaten Lockdown im Gastgewerbe leidet die Branche auch im Landkreis Esslingen unter Fachkräftemangel

Supermarktkasse statt Servicekraft in der Gastronomie? Im Zuge der Corona-Pandemie verzeichnen auch Hotels und Gaststätten im Kreis Esslingen eine spürbare Abwanderung von Fachkräften. Der Dehoga-Bundesverband spricht von einer weiterhin angespannten Lage, bei der sich Betriebe nur langsam von den verheerenden Folgen der Pandemie erholen.

Die Corona-Pandemie und der lange Lockdown in der Gastronomie haben den Fachkräftemangel in der Branche verschärft. Auch im Landkreis Esslingen sind Betriebe betroffen. Foto: Adobe Stock

Laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), die sich wiederum auf die Zahlen der Arbeitsagentur beruft, hat fast jeder sechste Beschäftigte im Gastgewerbe gekündigt. Im Laufe des vergangenen Jahres hätten im Landkreis rund 1300 Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte dem Gastgewerbe den Rücken gekehrt. „Viele Menschen schätzen es, nach langen Entbehrungen endlich wieder essen zu gehen oder zu reisen. Aber ausgerechnet in der Sommersaison fehlt einem Großteil der Betriebe schlicht das Personal, um die Gäste bewirten zu können“, so Hartmut Zacher, Geschäftsführer der NGG-Region Stuttgart. Gut ausgebildete Fachkräfte aus der Gastronomie seien abgewandert, zum Beispiel in Supermärkte an die Kasse.