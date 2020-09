Schwerpunkte

Attacke auf 19-Jährigen hatte lange Vorgeschichte

25.09.2020 05:30, Von Simone Lohner — E-Mail verschicken

Das Opfer sagt im Prozess um die blutige Auseinandersetzung in Nürtingen aus

NÜRTINGEN/STUTTGART. Im Prozess um die blutige Bandenauseinandersetzung in Nürtingen im Februar hat vor dem Stuttgarter Landgericht am Mittwoch ein 19-Jähriger ausgesagt, der bei dem Streit schwer verletzt worden war. Vier Männer im Alter von 18 bis 31 Jahren sind wegen versuchten gemeinschaftlichen Totschlags angeklagt und müssen sich vor der 3. Großen Strafkammer (Jugendkammer) verantworten. Sie sollen in Nürtingen den 19-Jährigen angegriffen haben, der schwere Stich- und Schnittwunden erlitt und in einer Klinik notoperiert werden musste. Das zweite Opfer, ein 22-jähriger Mann, wurde leicht verletzt.

Täter wie Opfer, die alle im Kreis Esslingen wohnen, sollen zu einer Nachfolgeorganisation der 2013 verbotenen Straßenbande Red Legion gehören. Im Landgericht herrschten auch am dritten Verhandlungstag strenge Sicherheitsvorkehrungen: Um in den Saal 1 zu gelangen, mussten Besucher durch eine Sicherheitskontrolle. Die Polizei zeigte vor und im Gerichtsgebäude starke Präsenz. Die vier Angeklagten wurden einzeln und in Handschellen von Justizbeamten in den Saal geführt. Die Besucherplätze waren beinahe voll besetzt. Der 19-Jährige wurde an diesem Prozesstag als Zeuge und Geschädigter gehört.