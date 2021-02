Schwerpunkte

Arbeiten in der Steinengrabenstraße haben begonnen

02.02.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Die Baustelle ist von der Neuffener Straße an den Rand der Altstadt weitergezogen. Weitere Informationen zu den neuen Baustellen und deren Bauabschnitten finden Sie auf unserer interaktiven Karte.

Die Steinengrabenstraße ist seit Montag halbseitig gesperrt. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die rot-weißen Absperrbaken in der Steinengrabenstraße stehen schon – die Bagger folgen bald. Seit Montag haben die Arbeiten an der neuen 30-kV-Stromleitung begonnen, die vom Umspannwerk in der Schulze-Delitzsch-Straße bis zum Einspeisepunkt am Nürtinger Wasserkraftwerk verlaufen soll. Zwischen der Kreuzung zur Bahnhofstraße und der Alleenstraße wurde die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Neben der Verlegung der Stromleitung und von Glasfaserleitungen sollen in der Alleenstraße an einigen Abschnitten außerdem Gas- und Wasserleitungen erneuert werden. Der erste Bauabschnitt soll planmäßig bis zum 26. März abgeschlossen sein.