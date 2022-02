Schwerpunkte

Appell von Landrat und Bürgermeistern an die Einwohner des Kreises Esslingen

03.02.2022

Einen gemeinsamen Appell gegen zunehmenden Hass und Drohungen richten Landrat und Bürgermeister an die Einwohner des Landkreises.

Einen offenen Brief mit einem Appell an die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Esslingen haben am gestrigen Mittwoch Landrat Heinz Eininger, Michael Schlecht, Vorsitzender des Gemeindetags-Kreisverbands Esslingen, und die Oberbürgermeister Matthias Klopfer (Esslingen), Christoph Traub (Filderstadt), Dr. Johannes Fridrich (Nürtingen), Dr. Pascal Bader (Kirchheim), Roland Klenk (Leinfelden-Echterdingen) und Christof Bolay (Ostfildern) unterzeichnet und per Mail versendet. In dem Appell heißt es wörtlich: „Wir wissen, dass die Belastungen infolge der Coronapandemie nach zwei Jahren im Krisenmodus für jeden Einzelnen hoch sind. Wir appellieren an alle Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Esslingen: Bitte wahren Sie den Respekt untereinander und zeigen Sie weiterhin Solidarität für Ihre Mitmenschen. Jede Impfung, jede Abstandswahrung, jeder korrekt angewandte Mundschutz ist ein Beitrag, die Pandemie zu stoppen.