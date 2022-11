Schwerpunkte

Apotheken bieten Grippeimpfung an

01.11.2022

Zahlreiche Apotheken in der Region werden in diesem Herbst wieder Grippeimpfungen anbieten. Unter www.mein-apothekenmanager.de können Bürger unter dem Reiter Serviceleistungen über eine Postleitzahlsuche Apotheken finden, die Grippeschutzimpfungen anbieten, erklärt der Landesapothekerverband Baden-Württemberg (LAV). In der Region impfen unter anderen Apotheken in Köngen und Wendlingen.

Die Grippeimpfung gibt es dieses Jahr auch in Apotheken. Foto: NZ-Archiv

Eine Schutzimpfung entfaltet immer eine doppelte Wirkung: Sie schützt nicht nur den Geimpften, sondern auch seine Mitmenschen, Freunde und Familie, so der Landesapothekerverband in einer Pressemitteilung.