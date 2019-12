Sängerbund Grötzingen ersang 500 Euro für KinderstiftungAICHTAL-GRÖTZINGEN (pm). Klangvoller Frieden – so lautete das Motto des Adventskonzerts des Sängerbundes Grötzingen am Sonntagmittag in der Stadtkirche. Mit dabei war der Kinderchor des Sängerbundes Altdorf unter der Leitung von Franziska…

Mehr