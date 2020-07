Schwerpunkte

Anti-Rassismus-Kundgebung in Nürtingen: Weckruf auf dem Schillerplatz

27.07.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Bei einer Kundgebung in der Nürtinger Innenstadt wurde auf den Rassismus in Deutschland aufmerksam gemacht

Rund 100 Teilnehmer kamen zu der Anti-Rassismus-Kundgebung am Samstagnachmittag in der Nürtinger Innenstadt. Auf der Bühne sprachen Menschen über ihre persönlichen Erfahrungen mit Diskriminierung und machten deutlich, dass Rassismus nicht nur ein Problem der USA ist.

Die Reutlinger Stadträtin Njeri Kinyanjui gehörte zu den Rednerinnen am Samstag auf dem Schillerplatz. Foto: Klemke

NÜRTINGEN. Unter Applaus betritt Njeri Kinyanjui am Samstag die kleine Bühne neben der Kreuzkirche. Die Reutlinger Stadträtin ist die einzige schwarze Stadträtin in ganz Baden-Württemberg. Auf Einladung des Bündnisses „Rassismus_geht_uns_alle_an_NT“ spricht auch sie am Samstag auf dem Schillerplatz über ihre Erfahrungen mit unterschwelligem Rassismus. „Leute greifen mir ohne zu fragen in die Haare. Sie wollen mal anfassen. Ich bin kein Pudel. Wir sind keine Pudel“, sagt sie entschlossen in das Mikrofon.