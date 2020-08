Schwerpunkte

Angelnachwuchs im Einsatz

12.08.2020 05:30

Am 8. August fand im Zuge des Nürtinger Kinderferienprogramms ein „Schnupperangeln“ an unserem Hausgewässer „Inselesee“ in Neckarhausen statt. Jugendliche im Alter von neun bis 16 Jahren durften hierbei den Angelsport näher kennenlernen. Gestartet wurde um 10 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück, nachdem dann unsere Jugendwarte Silvio Keune und Max Jauch etwas Geräte- und Fischkunde näher brachten. Dann durften die Kinder am See ihr neu erfahrenes Wissen aktiv umsetzen. Unterstützung fanden sie von unseren Jugendfischern Ben Vollmer und Tiara Geidel.

Es wurden dabei einige Fische überlistet und keiner ging leer aus. Die „Neu Petrijünger“ hatten viel Spaß und den ein oder anderen hat das Angelfieber gepackt. hog