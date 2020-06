Schwerpunkte

Angekommen?

20.06.2020, Von Barbara Gosson

Heute ist Weltflüchtlingstag. Wie geht es den Geflüchteten im Kreis Esslingen?

Die Corona-Krise hat die Situation der Flüchtlinge aus den Schlagzeilen verdrängt. Zum heutigen Weltflüchtlingstag fragen wir einmal nach, wie es zurzeit den Menschen geht, die in Nürtingen und im Kreis Esslingen Zuflucht gefunden haben. Was sind ihre Ängste und Hoffnungen?

Für die Geflüchteten war der Weg nach Nürtingen oft weit. Wie gut sind sie nach einigen Jahren in der Stadt angekommen? Foto: Adobe Stock

Ammar A. ist 27 Jahre alt und kam vor vier Jahren nach Deutschland. Erste Station in Nürtingen war die Gemeinschaftsunterkunft in der Turnhalle auf dem Säer. Bescheiden, aber für den gerade dem Krieg entkommenen jungen Mann das Paradies, weil keine Bomben mehr fielen. In Syrien stand er kurz vor dem Abschluss eines Chemiestudiums, das er gerne in Deutschland beendet hätte.