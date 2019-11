Angeklagter rastet im Gerichtssaal aus

12.11.2019 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

51-Jähriger beschimpft Richterin am Nürtinger Amtsgericht – Verhandlung wird zwischenzeitlich unterbrochen

Weil er mehrere Fahrzeuge von Familienmitgliedern demoliert hat, stand ein Mann am Montagmorgen vor dem Nürtinger Amtsgericht. Schnell wurde klar, dass der 51-Jährige ein großes Problem mit der Selbstbeherrschung hat.

NÜRTINGEN. „Sie sind eine Idiotin“, schrie der Angeklagte immer wieder Richterin Sabine Lieberei an. Der Mann wurde so sauer, dass es ihn nicht mehr auf seinen Platz hielt. Den wiederholten Aufforderungen der Richterin, sich wieder hinzusetzen, kam der Mann nicht nach. Auch die Beschwichtigungsversuche seines Verteidigers schlugen fehl. Schließlich musste Lieberei die Verhandlung unterbrechen und den Angeklagten zusammen mit seinem Verteidiger an die frische Luft schicken. Noch im Foyer des Amtsgerichts brüllte der Mann herum.

Kein sehr kluger Auftritt, hatte ihn seine fehlende Impulskontrolle doch erst in diese Lage gebracht. Der ledige Mann soll laut Anklageschrift im Februar 2017 zum Haus seines Bruders in Leinfelden-Echterdingen gefahren sein und dort völlig durchgedreht haben. Er schlug unter anderem mit einem Motorradständer auf zwei Autos ein. An einem der Wagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschade in Höhe von 15 400 Euro, an dem anderen ein Schaden in Höhe von fast 7000 Euro.