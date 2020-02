Angeklagter räumt Messerstich ein

05.02.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

19-Jähriger lässt durch seinen Anwalt im Stuttgarter Landgericht eine Erklärung verlesen

Paukenschlag im Prozess um die Messerattacke vergangenen Sommer an der Nürtinger Steinengrabenstraße: Vor dem Stuttgarter Landgericht gab es gestern eine Erklärung des 19-Jährigen, der von den fünf Jugendlichen und jungen Männer durch die bisherigen Aussagen und die Beweisaufnahme am stärksten belastet ist. Er räumte ein, den Messerstich verübt zu haben.

STUTTGART/NÜRTINGEN. Die fünf Angeklagten mit Migrationshintergrund besuchen oder besuchten in Nürtingen Schulen. Ihnen wird versuchter Mord beziehungsweise Beihilfe vorgeworfen. Sie sind zwischen 15 und 19 Jahre alt. Der Älteste und ein 17-Jähriger, der die Tatwaffe aushändigte, befinden sich seit ihrer Festnahme bald nach der Tat in Untersuchungshaft. Bei der Tat an der Ecke Kührain/Steinengrabenstraße wurde ein 27-jähriger Nürtinger durch einen Stich in den unteren Rücken schwer verletzt, er musste notoperiert werden. Außerdem sei er durch Tritte und Schläge erheblich verletzt worden, so die Anklage.