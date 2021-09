Schwerpunkte

An Schulen im Kreis Esslingen: Corona-Tests statt Quarantäne

02.09.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Eine neue Verordnung des Landes soll bei auftretenden Corona-Infektionen den Schulbetrieb erleichtern. Begründet wird dies mit einem allgemein gesunkenen Risiko aufgrund der Impfrate.

Schülerinnen und Schüler können Schnelltests selbst vornehmen, jedoch nur unter Aufsicht von befugten Personen. Foto: Adobe Stock

In manchen Bundesländern hat die Schule bereits begonnen und es dauerte nicht lange, bis die ersten Corona-Fälle aus den Klassenzimmern gemeldet wurden. In Baden-Württemberg startet der Unterricht wieder in eineinhalb Wochen. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration von Landesminister Manne Lucha hat nun eine Verordnung erlassen, die mit einer spezifischen Teststrategie Quarantäne-Anordnungen möglichst vermeiden soll.