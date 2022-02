Schwerpunkte

An den Bürgerseen bei Reudern werden Bäume und Sträucher zurückgeschnitten

14.02.2022 05:30, Von Thomas Zapp — E-Mail verschicken

An den Bürgerseen sorgen Mitarbeiter von Bauhof und Grünflächenamt für Lichtblicke in der „grünen Wand“, auch Bäume auf der Insel im Unteren See werden gefällt. Das ist gut für Mensch und Tier.

Spaziergänger stoßen dieser Tage auf Forstarbeiten an den Bürgerseen. Foto: Brändli

Allein auf einer idyllisch gelegenen Insel: Was sich idyllisch anhört, bedeutet für Christina Widmann harte Arbeit. Denn die Mitarbeiterin des Kirchheimer Bauhofbetriebs muss den Baumbestand auf dem Mini-Eiland mitten im unteren Bürgersee dezimieren. „Für zwei Personen wäre es dort wohl zu eng“, sagt Eberhard Müller, Leiter des Grünflächenamtes. Denn wenn der Baum fällt, darf niemand im Wege stehen. So ist es an Christina Wiedemann, die Bäume auf dem Inselchen zu fällen und anschließend an einem Seil festzubinden, damit sie ihre Kollegen am Ufer per Winde aus dem Wasser ziehen und dann mit dem Schlepper dem Häcksler zuführen können.