Schwerpunkte

An 40 Tagen gab es 160 Zugausfälle

07.10.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Nach der Übernahme der Neckar-Alb-Bahn durch Abellio läuft es noch sehr holprig – Verkehrsministerium antwortet MdL Deuschle

Bahnfahren auf der Strecke Stuttgart–Tübingen ist nach wie vor mit Ärger verbunden. Wer oft mit dem Zug zur Arbeit fährt, wie der Nürtinger CDU-Stadtrat und Demografiebeauftragte Thaddäus Kunzmann, der braucht zuweilen viel Geduld. „Zwischen Juni und August gab es an 40 Tagen 160 Zugausfälle“, weiß Kunzmann aus einer Anfrage seines CDU-Parteifreundes MdL Deuschle.

Bis zum Jahresende sollen die alten DB-Triebwagen ausgemustert werden und nur noch neue Abellio-Fahrzeuge auf der Strecke zwischen Stuttgart und Tübingen verkehren. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Im August hatte der Esslinger Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle eine Kleine Anfrage zur aktuellen Situation der Bahnverbindung Tübingen–Stuttgart nach der Übernahme der Verbindung durch das Bahnunternehmen Abellio an die Landtagspräsidentin gerichtet und das Verkehrsministerium um Antworten gebeten. Wissen wollte Deuschle, welche Verbindungen seit der Übernahme durch Abellio seit 14. Juni ausgefallen, verspätet angekommen sind oder nur einen Teil der Strecke befahren haben. Die meisten Ausfälle habe es am 15. August gegeben, als während einer baustellenbedingten Sperrung und aufgrund von Personalmangel sowohl zwischen Stuttgart und Wendlingen als auch zwischen Nürtingen und Tübingen zahlreiche Züge ausgefallen seien, teilt das Verkehrsministerium mit. „An 40 Tagen sind in der Summe 160 Zugausfälle und 7000 ausgefallene Zugkilometer zu verzeichnen.“ Als häufigste Ausfallgründe wurden Fahrzeugschäden und Fahrzeugmängel beklagt. Dies betreffe ausschließlich die von Abellio bei der DB angemieteten Elektrotriebwagen. Auch kurzfristige Personalausfälle traten gehäuft auf und verspätete Züge fuhren gar nicht bis Tübingen durch, sondern endeten schon in Metzingen oder Reutlingen, damit die Rückfahrten nach Stuttgart oder weiter nach Heilbronn und Osterburken wieder pünktlich waren.