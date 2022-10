Schwerpunkte

Beziehung endet mit Vergewaltigung - Urteil am Amtsgericht Nürtingen

25.10.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Weil er sich an seiner geistig behinderten Freundin vergangen haben soll, wurde ein Mann am Nürtinger Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Nach der Urteilsverkündung drohte er gleich die nächste Straftat an.

Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN. „Sollte er sich heute daneben benehmen, habe ich kein Problem damit, ihn rauszuwerfen.“ Richterin Sabine Lieberei wusste genau, mit wem sie es in der bevorstehenden Verhandlung zu tun bekommt. Der 29-Jährige, der am Nürtinger Amtsgericht auf der Anklagebank saß, ist kein unbeschriebenes Blatt. Die Verlesung des Vorstrafenregisters dauerte lange – Diebstahl, Betrug und Verstoß gegen das Waffengesetz sind einige wenige Punkte daraus.