Schwerpunkte

Am Nürtinger Neckarufer ist Vielfalt geplant

06.04.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Die Nürtinger Stadtverwaltung stellte die Freiraumplanung für das Westliche Neckarufer öffentlich vor. Bürgerinnen und Bürger sind in einer Planungswerkstatt beteiligt. Ein Knackpunkt ist die Radwegeführung.

Ein neuer Vorschlag sieht am Westlichen Neckarufer eine Radwegeführung zwischen der Parkierungsanlage und der Kunstakademie vor. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. In der Diskussion um einen Hotelbau am Westlichen Neckarufer in Nachbarschaft der Nürtinger Kunstakademie schlugen die Wellen auch deshalb sehr hoch, weil der damals interessierte Investor das Gebäude unmittelbar am Flussufer geplant hatte. Viele Stimmen aus der Bürgerschaft wurden laut, denen dieser Freiraum lieb geworden ist, was auch von einer Bürgerinitiative aufgegriffen wurde. Mittlerweile sind die Pläne vom Tisch. Mit Christer Belser, der ein gleichnamiges Restaurant in der Innenstadt betreibt, wurde ein neuer Investor gefunden, der im Jahr 2024 mit dem Hotel an den Start gehen will. Seine Pläne stießen auf große Zustimmung im Gemeinderat, sehen sie doch vom Ufer deutlich abgesetzte Baukörper entlang der Bundesstraße vor.